بالصور: إيران تستعرض قوّتها العسكرية قبل الضربة الإسرائيلية

وسط انتظار إيراني للردّ الإسرائيلي الذي بات وشيطاً، استعرضت طهران عددا من مختلف الأسلحة في عرض عسكري سنوي أقامته بمناسبة يوم الجيش.



وبدأت صباح اليوم الأربعاء، مراسم العرض العسكري بحضور الرئیس إبراهيم رئيسي ومجموعة من كبار قادة القوات المسلحة.

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ونشرت وكالة الأنباء الرسمية (إرنا) صورا ومقاطع فيديو للعرض الذي اشتمل على عدد من الأسلحة للأفرع المختلفة للجيش. ونشرت وكالة الأنباء الرسمية (إرنا) صورا ومقاطع فيديو للعرض الذي اشتمل على عدد من الأسلحة للأفرع المختلفة للجيش.





وشوهدت عربات طويلة تحمل صواريخ باليتسية طويلة المدى وأخرى متوسطة، كما تضمن العرض عددا من الطائرات المسيرة وأنظمة الدفاع الجوي، إضافة إلى عرض لقوات المشاة. وشوهدت عربات طويلة تحمل صواريخ باليتسية طويلة المدى وأخرى متوسطة، كما تضمن العرض عددا من الطائرات المسيرة وأنظمة الدفاع الجوي، إضافة إلى عرض لقوات المشاة.



وقالت إيران يوم الأربعاء إن جيشها مستعد لصد أي هجوم من إسرائيل، وقالت القوات الجوية إنها على أهبة الاستعداد. وقالت إيران يوم الأربعاء إن جيشها مستعد لصد أي هجوم من إسرائيل، وقالت القوات الجوية إنها على أهبة الاستعداد.

كما قال قائد القوات البحرية إن الأساطيل ترافق السفن التجارية الإيرانية إلى البحر الأحمر.