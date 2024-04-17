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حرب غزة.. فلسطينيون يقصدون البحر لالتقاط الأنفاس (صورة)

Lebanon 24
17-04-2024 | 14:05
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شهد شاطئ مدينة دير البلح المطلة على البحر المتوسط وسط قطاع غزة، الأربعاء، إقبال مئات الفلسطينيين الراغبين بالخروج من أجواء الحرب الإسرائيلية التي يتعرض لها القطاع منذ أكثر من 6 أشهر.

وظهر العديد من الأطفال وهم يستمتعون بالسباحة والجري على الشاطئ، إلى جانب النساء والشبان الذين توافدوا بكثرة في المنطقة المحاذية للبحر التي تظهر فيها خيام النازحين الذين أجبروا على النزوح من مناطق مختلفة داخل القطاع جراء الحرب.

وعلت ضحكات الأطفال وهم يمارسون السباحة والجري على الشاطئ، فيما ظهر أشخاص على متن قارب صغير.

 وتعتبر المناطق المحاذية للبحر الأكثر أمانا، إذ تكاد تكون الوحيدة التي لا تتعرض لقصف إسرائيلي بشكل مستمر، ما دفع النازحين إلى اللجوء إليها رغم برودة الجو شتاءً هربا من العمليات العسكرية المتواصلة، إلا أن نيران الجيش الإسرائيلي تطالهم أحيانا.

( الأناضول)
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