كاميرون: نريد أن نرى عقوبات منسقة ضد إيران

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أكّد وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون قبل اجتماع وزراء خارجية مجموعة الدول السبع الكبرى الذي يستضيفه تاياني في جزيرة كابري الإيطالية، أن إسرائيل اتخذت قرارا بالرد على الهجوم الإيراني وإنه يأمل في أنها ستنفذ ذلك بطريقة تبقي على التصعيد عند الحد الأدنى.وأوضح وزير الخارجية البريطاني، في تصريحات للصحفيين اليوم الأربعاء، إنه يبدو واضحا أن الإسرائيليين يتخذون قرارا بالتحرك بعد الهجوم الإيراني.جاءت تصريحات ديفيد كاميرون هذه خلال وجوده في إسرائيل.وعبّر وزير الخارجية البريطاني عن أمله في أن تتصرف إسرائيل بطريقة لا تؤدي إلى تصعيد الأمر قدر الإمكان.