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عربي-دولي

إسرائيل تراجعت عن ضرب إيران.. هذا ما تم الكشف عنه

Lebanon 24
17-04-2024 | 14:15
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قالت مصادر إسرائيلية لأكسيوس أن "إسرائيل فكرت في شن ضربة انتقامية ضد إيران لكنها قررت التراجع"، مؤكدةً أن مجلس الحرب قرر تأجيل الهجوم ضد إيران لأسباب عملياتية.

من جانبه قال مسؤول أميركي أنّه "لم نتأكد من حجم وتوقيت الهجوم الفعلي لإسرائيل على إيران"، مؤكدًا أن "إسرائيل أكدت أنها ستطلع واشنطن على قراراتها بشأن إيران"، لافتًا إلى أن "ضربة إسرائيلية صغيرة داخل إيران من المحتمل أن تؤدي إلى رد فعل إيراني".
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وأشارت الصحيفة إلى أن واشنطن تأمل أن يكون رد إيران على أي ضربة إسرائيلية أصغر من هجومها الأول وأن يؤدي إلى وقف تبادل الهجمات. (العربية)

المصدر: العربية
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