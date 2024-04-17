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عربي-دولي

السيسي يحذر من "تهديد حقيقي" يواجه استقرار الشرق الأوسط

Lebanon 24
17-04-2024 | 14:35
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حذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، من "تهديد حقيقي وجاد" يواجه استقرار منطقة الشرق الأوسط جراء الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول 2023.

 جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده السيسي، بالقاهرة، مع عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، الذي وصل مصر، في وقت سابق الأربعاء، في زيارة غير معلنة وغير محددة المدة.

 وقال السيسي: "نجتمع اليوم في وقت بالغ الدقة وشديد الخطورة نتيجة الحرب الإسرائيلية الدموية على قطاع غزة، واستمرار السقوط المروع لآلاف المدنيين الأبرياء، لا حول لهم ولا قوة ولا ذنب لهم"، وفق بيان للرئاسة المصرية.

 وأضاف أن "المنطقة شهدت على مدار الأشهر القليلة الأخيرة تبعات بالغة لاستمرار الحرب (على غزة)، حيث تمتد نيرانها إلى مختلف أنحاء المنطقة".

 وتابع: "أصبحنا أمام وضع إقليمي بالغ التوتر والخطورة، يضع أمن واستقرار ومستقبل شعوبنا موضع تهديد حقيقي وجاد".

 وأوضح البيان، أن السيسي بحث مع ملك البحرين "جهود إنفاذ وقف فورى لإطلاق النار في قطاع غزة، ووقف كل محاولات التهجير القسري أو التجويع والنفاذ الكامل والمستدام والكافي للمساعدات الإنسانية للقطاع".

 كما ناقش الجانبان "جهود الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية وحصولها على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة"، وفق البيان.

 وتطرق لقاء الرئيس المصري وملك البحرين إلى "التطورات الإقليمية المقلقة، وتصورات التعامل معها في إطار الاتفاق على ضرورة الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة وشعوبها ضد مختلف المهددات، وعدم ترك مصائرها لإرادة دعاة الحروب"، بحسب البيان ذاته.

 واتفق الجانبان على "ضرورة التكثيف والتشجيع الفوري لجهود إيقاف التصعيد سواء في الأراضي الفلسطينية أو على المستوى الإقليمي، والعمل على دفع الأطراف إلى انتهاج العقلانية والحلول الدبلوماسية والتخلي عن الحلول العسكرية وتصورات الغلبة والنفوذ والهيمنة"، وفق البيان.

( الأناضول)
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