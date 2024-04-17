خلال أسبوع.. 520 شهيدا وجريحا ومفقودا في غزة

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، الأربعاء، أن عملية الجيش الإسرائيلي في مخيم النصيراتن وسط قطاع غزة، أسفرت عن 520 شهيدا وجريحا ومفقودا، خلال أسبوع واحد.

جاء ذلك في بيان للمكتب بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي من مخيم النصيرات، عقب عملية عسكرية استمرت 8 أيام.

وقال المكتب: "ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي جريمة ضد الإنسانية وضد القانون الدولي في مناطق المغراقة والزهراء والمخيم الجديد شمال النصيرات".

وتابع: "راح ضحيتها 520 شهيدا وجريحا ومفقودا، وأكثر من 13 ألف وحدة سكنية، خلال أسبوع واحد".

وأوضح الإعلام الحكومي لغزة، أن "ذلك يأتي في إطار جريمة الإبادة الجماعية التي يشنها جيش الاحتلال ضد المدنيين الفلسطينيين، وتباركها وتنخرط فيها الإدارة الأميركية".

وأضاف: "ارتقى خلال عدوان جيش الاحتلال الإسرائيلي 75 شهيدا، و348 جريحا ممن وصلوا إلى المستشفيات خلال أسبوع، بينما أُعلن عن فقدان 100 مواطن في المناطق المذكورة، ولم يتم الوصول إليهم حتى الآن خاصة في المغراقة".

وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي "دمر خلال هذا العدوان 14 برجا وعمارة سكنية وعشرات المنازل التي تعود لمواطنين شردهم الاحتلال من أبراجهم وعماراتهم السكنية ومنازلهم، تحت تهديد قصف الطائرات وقذائف الدبابات".

كما أدان المكتب: "بأشد العبارات جريمة الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين".

ودعا "كل المنظمات الأممية والدولية وكل دول العالم الحر إلى إدانة هذه الجريمة التي كررها الاحتلال مئات المرات في قطاع غزة منذ بدء حرب الإبادة الجماعية ضد شعبنا الفلسطيني".

وحمّل الإعلام الحكومي بغزة، "الإدارة الأميركية والمجتمع الدولي إضافة إلى الاحتلال الإسرائيلي، المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم وتداعياتها وآثارها على حياة الناس المدنيين".

وطالب "كل دول العالم إلى ملاحقة الاحتلال وقادته في المحافل والمحاكم الدولية ومحاكمتهم على جريمة الإبادة الجماعية وجرائمهم ضد الإنسانية".

( الأناضول)