حماس: لن نسلم الأسرى الإسرائيليين إلا بصفقة حقيقية

أكد القائم بأعمال رئيس "حماس" بالضفة الغربية، زاهر جبارين، أن الحركة لن تسلّم الأسرى الإسرائيليين لديها "إلا بصفقة حقيقية".

جاء ذلك في تصريحات تلفزيونية نقلتها حركة حماس على حسابها بمنصة "تلغرام"، مساء اليوم.

وقال جبارين إن "الضفة والقدس المحتلة في قلبِ طوفانِ الأقصى"، داعيا "مقاومة الضفة لضربِ أوكار الاحتلال الظالمة في كل مكان وزمان".

وأضاف أن حركة حماس سلمت ردها للوسطاء، مضيفا أنها لن تسلّم "أسرى الاحتلال إلا بصفقة حقيقية".

وتابع: "إن أراد الاحتلال أن يعرف مصير أسراه ويأخذ من تبقى منهم أحياء فعليه أن يكون جادا في المفاوضات ويبتعد عن ألاعيب (رئيس الوزراء بنيامين) نتنياهو وحساباته السياسية التي تعطل المفاوضات".

( الأناضول)