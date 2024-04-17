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عربي-دولي

قبل الانتخابات.. هذا ما فعلته "أكس" بالرسائل ذات الطابع السّياسي في الهند

Lebanon 24
17-04-2024 | 16:45
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بناء على طلب السلطات، وقبل الانتخابات التشريعية التي ستجرى نهار الجمعة، حجبت منصّة "إكس" العديد من الرسائل ذات الطابع السياسي في الهند.

وأوضحت "إكس" التي يملكها إيلون ماسك أن هذه الرسائل ستحجب عن مستخدمي الإنترنت الهنود حتى نهاية الانتخابات، مع قولها إنها تعارض الأمر.
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وأكّدت المنصة في بيان نشرته على حسابها "غلوبل أفيرز" مساء الثلاثاء "امتثالا لطلب السلطات حجبنا هذه المنشورات حتى نهاية الفترة الانتخابية".

وأضافت "ومع ذلك، نحن لا نؤيد هذه الإجراءات ونؤكد أن حرية التعبير يجب أن  تشمل هذه الرسائل والخطاب السياسي عموما".(الجزيرة)
المصدر: الجزيرة

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