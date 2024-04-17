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عربي-دولي

لأنّها مسلمة.. جامعة أميركية تلغي كلمة تخرّج طالبة متفوقة

Lebanon 24
17-04-2024 | 16:42
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تصدر اسم الطالبة المسلمة أسنا تبسم، التي تدرس في جامعة جنوب كاليفورنيا بالولايات المتحدة، المواقع العالمية ومنصات التواصل الاجتماعي بعدما أعلنت جامعة جنوب كاليفورنيا عن إلغاء خطاب التخرج للطالبة، وذلك بمُبرّر ما وصفته بـ"مخاوف أمنية، وسط الصراع المستمر في الشرق الأوسط".
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أسنا تبسم asna tabassum
وقال عميد الجامعة، أندرو جوزمان إن "النقاش حول اختيار الطالب المتفوق في الجامعة، اتخذ طابعًا مثيرًا للقلق في الأيام الأخيرة".

وأضاف: "كان من المقرر أن تلقي أسنا تبسم، الطالبة المتفوقة في جامعة جنوب كاليفورنيا لعام 2024، كلمة في حفل التخرج رقم 141 بالجامعة في 10 أيار".

تجدر الإشارة إلى أنه منذ اختيارها كطالبة متفوقة، عملت عدد من الجماعات المؤيدة لدولة الاحتلال الإسرائيلي فضلا عن عدد من حسابات وسائل التواصل الاجتماعي، على حثّ الجامعة على إعادة النظر؛ بالقول: "إن تبسم تروج لآراء معادية للسامية ومعادية لإسرائيل".

من جهتها، أعربت الطالبة المتفوّقة عن صدمتها من قرار الجامعة، بالقول إنها لم تكن على علم بتهديدات محدّدة ضدها أو ضد الجامعة، وذلك عبر بيان، أصدرته عبر مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية في لوس أنجلوس. (عربي21)
المصدر: عربي21

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