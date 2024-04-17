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بايدن يثير احتمال أن عمّه وقع ضحية أكلة لحوم البشر

Lebanon 24
17-04-2024 | 18:00
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أثار الرئيس الأميركي جو بايدن احتمال أن يكون عمه الذي شارك في الحرب العالمية الثانية قد وقع ضحية لأكلة لحوم البشر بعد إسقاط طائرته فوق غينيا الجديدة.
أدلى بايدن بهذا التعليق بعد زيارة نصب تذكاري للجنود المفقودين بمدينة طفولته سكرانتون بولاية بنسلفانيا، ووضع يده على الاسم المحفور لأمبروز فينيجان، الذي أسقطت طائرته ولم يتسن العثور على جثته.
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وقال بايدن للصحفيين في سكرانتون: "قاد طائرات بمحرك واحد،وقام برحلات استطلاعية فوق غينيا الجديدة. لقد تطوع لأن أحدا لم يتمكن من القيام بذلك. لقد أسقطت طائرته في منطقة كان يوجد بها الكثير من أكلة لحوم البشر في غينيا الجديدة في ذلك الوقت".
وأضاف: "لم يستعيدوا جثته قط. لكن الحكومة عادت.. وبحثوا ووجدوا بعض أجزاء الطائرة وما شابه ذلك".

وروى بايدن مرة أخرى قصة الرجل الذي يطلق عليه اسم "العم بوزي" في مناسبة منفصلة رداً على تعليق نسب للمرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب بأن الأغبياء والخاسرين يموتون في القتال.

ونفى ترامب الإدلاء بهذا التعليق.

وبدا على بايدن التأثر عندما تذكر ابنه الراحل بو، الذي توفي عام 2015 بسرطان الدماغ الذي ربطه الرئيس بخدمته العسكرية في العراق.
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