الريال يثأر من سيتي ويجرّده من لقب أبطال أوروبا

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رد ريال مدريد الإسباني الصاع صاعين لمضيفه مانشستر سيتي الإنجليزي عندما جرده من اللقب بالفوز عليه 4-3 بركلات الترجيح عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1 الأربعاء على ملعب "الاتحاد" في مانشستر في إياب الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.وكان ريال مدريد البادئ بالتسجيل عبر البرازيلي رودريغو (12)، وأدرك البلجيكي كيفن دي بروين (76) التعادل، وهو النتيجة التي آلت إليها مباراة الذهاب في مدريد 3-3.ويلتقي ريال مدريد في الدور المقبل مع بايرن ميونيخ المتأهل بفوزه على أرسنال الإنجليزي 1-0 إيابا في ميونيخ بعدما تعادلا 2-2 ذهابا في لندن.