Advertisement

عربي-دولي

الجزائر: 15 مليون دولار من الجزائر مساهمة مالية استثنائية للأنروا

Lebanon 24
17-04-2024 | 19:00
A-
A+
Doc-P-1188670-638490010880219153.jpg
Doc-P-1188670-638490010880219153.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن التلفزيون الرسمي الجزائري تخصيص 15 مليون دولار من الجزائر مساهمة مالية استثنائية للأنروا.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية الجزائري: نعلن تقديمنا 15 مليون دولار بشكل استثنائي لوكالة الأونروا
lebanon 24
18/04/2024 04:50:45 Lebanon 24 Lebanon 24
مجلس الأمن الدولي يؤجل إلى الجمعة جلسة التصويت على مشروع القرار الجزائري بشأن العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة (الحرة)
lebanon 24
18/04/2024 04:50:45 Lebanon 24 Lebanon 24
الثلوج تُغطّي الجزائر في فصل الربيع!
lebanon 24
18/04/2024 04:50:45 Lebanon 24 Lebanon 24
صبيحة العيد.. مختل يرتكب جريمة قتل في الجزائر!
lebanon 24
18/04/2024 04:50:45 Lebanon 24 Lebanon 24

الجزائر

الاونروا

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:50 | 2024-04-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:11 | 2024-04-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:00 | 2024-04-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:25 | 2024-04-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2024-04-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
19:06 | 2024-04-17
18:24 | 2024-04-17
18:00 | 2024-04-17
16:53 | 2024-04-17
16:45 | 2024-04-17
16:42 | 2024-04-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24