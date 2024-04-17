Advertisement

عربي-دولي

أردوغان يلتقي هنية في تركيا خلال أيام

Lebanon 24
17-04-2024 | 23:03
A-
A+
Doc-P-1188697-638490173425017087.jpg
Doc-P-1188697-638490173425017087.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يتوجه إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إلى تركيا مطلع الأسبوع القادم لإجراء محادثات مع الرئيس رجب طيب أردوغان فيما التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان مع هنية أثناء زيارة إلى الدوحة الأربعاء.
Advertisement

وقال أردوغان لنواب من حزب العدالة والتنمية الحاكم في البرلمان "سأستضيف زعيم القضية الفلسطينية مطلع الأسبوع. سنناقش عددا من القضايا".

وستكون زيارة هنية إلى اسطنبول هي أول رحلة له إلى تركيا منذ الحرب.

وقال أردوغان الثلاثاء إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وغيره من القادة الإسرائيليين يتحملون وحدهم المسؤولية عن الأزمة الإقليمية.

وفي الدوحة، التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان مع هنية لبحث المساعدات الإنسانية لغزة وجهود وقف إطلاق النار والمحادثات بشأن الرهائن. وقالت حماس في بيان إنها نقلت وجهات نظرها بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار ومتطلباتها، مستعرضة "أهمية ومركزية الدور التركي".

وقال أن "الوحدة بين الفلسطينيين ضرورية لتحقيق دولة فلسطينية ذات سيادة وتطبيق حل الدولتين".

وأضاف فيدان: "نرى أن الكثير من الفاعلين في الغرب الذين يتعاطفون مع هذا، الذين يدعمون هذه فكرة حل الدولتين لديهم مخاوف بشأن حماس".

وقال "تبادلنا وجهات النظر بشأن ضرورة عرض حماس لآرائها وتوقعاتها علنا بشأن الحل المؤدي لقيام دولة فلسطينية للحد من هذه التصورات".(سكاي نيوز عربية)
المصدر: سكاي نيوز عربية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:50 | 2024-04-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:11 | 2024-04-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2024-04-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:25 | 2024-04-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:34 | 2024-04-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
01:54 | 2024-04-18
01:53 | 2024-04-18
01:44 | 2024-04-18
01:26 | 2024-04-18
01:19 | 2024-04-18
01:17 | 2024-04-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24