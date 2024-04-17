أردوغان يلتقي هنية في تركيا خلال أيام

Advertisement

يتوجه إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إلى تركيا مطلع الأسبوع القادم لإجراء محادثات مع الرئيس رجب طيب أردوغان فيما التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان مع هنية أثناء زيارة إلى الدوحة الأربعاء.وقال أردوغان لنواب من حزب العدالة والتنمية الحاكم في البرلمان "سأستضيف زعيم القضية الفلسطينية مطلع الأسبوع. سنناقش عددا من القضايا".وستكون زيارة هنية إلى اسطنبول هي أول رحلة له إلى تركيا منذ الحرب.وقال أردوغان الثلاثاء إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وغيره من القادة الإسرائيليين يتحملون وحدهم المسؤولية عن الأزمة الإقليمية.وفي الدوحة، التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان مع هنية لبحث المساعدات الإنسانية لغزة وجهود وقف إطلاق النار والمحادثات بشأن الرهائن. وقالت حماس في بيان إنها نقلت وجهات نظرها بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار ومتطلباتها، مستعرضة "أهمية ومركزية الدور التركي".وقال أن "الوحدة بين الفلسطينيين ضرورية لتحقيق دولة فلسطينية ذات سيادة وتطبيق حل الدولتين".وأضاف فيدان: "نرى أن الكثير من الفاعلين في الغرب الذين يتعاطفون مع هذا، الذين يدعمون هذه فكرة حل الدولتين لديهم مخاوف بشأن حماس".وقال "تبادلنا وجهات النظر بشأن ضرورة عرض حماس لآرائها وتوقعاتها علنا بشأن الحل المؤدي لقيام دولة فلسطينية للحد من هذه التصورات".(سكاي نيوز عربية)