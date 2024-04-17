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تل أبيب استعدت لتوجيه ضربة انتقامية لإيران مرتين هذا الأسبوع.. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
17-04-2024 | 23:13
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كشفت شبكة "إيه.بي.سي نيوز" الإخبارية نقلا عن مسؤولين إسرائيليين أن تل أبيب استعدت لتوجيه ضربة انتقامية لإيران مرتين على الأقل هذا الأسبوع، قبل أن تتراجع.

وأشارت مصادر لم تكشف الشبكة عن هوياتها إلى أن مجلس الحرب الإسرائيلي استعرض مجموعة من الردود عرضت عليه، بينها مهاجمة من وصفوا بأنهم وكلاء إيران في المنطقة من دون استهداف أراض إيرانية.
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وذكرت الشبكة أيضا أن الخيارات المطروحة كانت تشمل شن هجوم سيراني.

قبل 30 نيسان
في سياق متصل استبعد مسؤول أميركي كبير أن تشن إيران ردها المتوقع على إيران قبل عيد الفصح اليهودي، غير أنه استدرك لشبكة "إيه.بي.سي" قائلا إن ذلك قد يتغير.

ويبدأ عيد الفصح اليهودي يوم الاثنين المقبل ويستمر حتى 30 نيسان الجاري.

حالة تأهب قصوى

ونسبت الشبكة للمسؤول الأميركي الذي لم تفصح عن هويته القول إن الحرس الثوري الإيراني وقيادات أخرى في البلاد لا تزال في حالة تأهب قصوى.

كما أشار إلى أن البعض يسكنون ما وصفها بأنها منازل آمنة ومنشآت تحت الأرض.

وهاجمت إسرائيل إيران بمسيّرات وصواريخ الأسبوع الماضي وقالت إنها استهدفت منشآت عسكرية بينها قاعدة في النقب أشارت إليها باعتبارها موقع انطلاق هجوم على قنصلية إيران في العاصمة السورية دمشق في وقت سابق هذا الشهر. (العربية)

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