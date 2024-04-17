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روسيا تسحب قواتها من إقليم "قره باغ" الأذربيجاني

Lebanon 24
17-04-2024 | 23:26
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أعلنت الرئاسة الروسية "الكرملين"، الأربعاء، أن قوات السلام التابعة لها المنتشرة في إقليم "قره باغ" الأذربيجاني بدأت مغادرة المنطقة.
 
وكان قد أطلق الجيش الأذربيجاني عملية لتحرير أراضيه المحتلة في إقليم قره باغ، وبعد معارك استمرت 44 يوما أعلنت روسيا في 10 تشرين الثاني، توصل أذربيجان وأرمينيا إلى اتفاق وقف إطلاق نار، ينص على استعادة باكو السيطرة على محافظات محتلة.
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كما نص القرار على نشر قوات عسكرية روسية لمراقبة وقف إطلاق النار في الإقليم.

وانتشرت قوات حفظ السلام الروسية في الإقليم منذ 2020، وكان دورها يتضمن مراقبة الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار الذي تم توقيعه في تشرين الثاني من العام نفسه بين أذربيجان وأرمينيا.

لكن استعادة أذربيجان للإقليم حولت وظيفة القوات الروسية إلى وسيط في المباحثات بين أذربيجان والانفصاليين الأرمن.(عربي21)
 
المصدر: عربي21
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