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عربي-دولي
بشأن التصويت لعضوية فلسطين بالأمم المتحدة.. عباس يرفض طلبا أميركيا
Lebanon 24
17-04-2024
|
23:40
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ذكر مسؤولون فلسطينيون وأميركيون وإسرائيليون أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس رفض طلبا من إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن يدعوه لعدم المضي قدما في تصويت مجلس الأمن على منح فلسطين عضوية دائمة بالأمم المتحدة.
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وكشف موقع "أكسيوس" أن إدارة بايدن تحاول منع الفلسطينيين من الحصول على أصوات كافية في مجلس الأمن لتمرير قرار العضوية الكاملة، كي لا تضطر لاستخدام حق النقض ضده.
ويتوقع أن يصوت مجلس الأمن في وقت لاحق، اليوم الخميس، على مشروع قرار من شأنه منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، بدلا من وضعها الحالي كمراقب.
دعم 8 أعضاء
ووفقا للموقع، فإن التوتر آخذ في التزايد بين الحكومة الفلسطينية والإدارة الأميركية طيلة السنوات الثلاث الماضية. وقال إن عباس يرى أن الإدارة الأميركية لا تضغط من أجل تطبيق حل الدولتين في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
كذلك قال أكسيوس نقلا عن مسؤول إسرائيلي لم يسمّه إن الفلسطينيين يحظون بدعم 8 أعضاء في مجلس الأمن، بينهم روسيا والصين والجزائر وهم بحاجة إلى 9 أصوات لتمرير القرار.
بريطانيا قد تمتنع
وتوقع المسؤول الإسرائيلي أن تمتنع بريطانيا عن التصويت على قرار منح فلسطين عضوية الأمم المتحدة، مضيفا أن أميركا وإسرائيل تضغطان على فرنسا وسويسرا واليابان وكوريا الجنوبية والإكوادور للتصويت ضد القرار أو الامتناع عن التصويت لحرمان الفلسطينيين من الحصول على الأغلبية الكافية.(العربية)
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