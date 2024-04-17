مرض عقلي خطر.. حجز رجل في مستشفى بعد أن أضرم النار في رجلين

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حكم الادعاء العام البريطاني على رجل أضرم النار في رجلين أثناء خروجهما من مسجدين في بريطانيا العام الماضي بالاحتجاز لأجل غير مسمى في المستشفى.ودين محمد أبكر بمحاولة قتل رجلين مسنين في حادثتين منفصلتين أثناء عودتهما لمنزلهما، أحدهما وهو عائد من مسجد في لندن في شباط والآخر في برمنغهام بوسط إنجلترا في آذار.وقال الادعاء العام إنه لا يوجد دليل على أن أبكر (29 سنة) كانت لديه دوافع أيديولوجية معينة لذلك لم يتعامل مع الحوادث على أنها هجمات إرهابية.وحكم على أبكر في محكمة برمنغهام كراون بالبقاء بالأمر في المستشفى، مما يعني أنه لا يمكن إطلاق سراحه من دون موافقة وزراء الحكومة البريطانية، وهو يحتاج إلى علاج لما وصفه القاضي الذي أصدر الحكم بأنه "مرض عقلي خطر". (إندبندنت عربية)