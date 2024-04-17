24
o
بيروت
29
o
طرابلس
25
o
صور
28
o
جبيل
25
o
صيدا
26
o
جونية
22
o
النبطية
21
o
زحلة
21
o
بعلبك
29
o
بشري
28
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
مرض عقلي خطر.. حجز رجل في مستشفى بعد أن أضرم النار في رجلين
Lebanon 24
17-04-2024
|
23:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
حكم الادعاء العام البريطاني على رجل أضرم النار في رجلين أثناء خروجهما من مسجدين في بريطانيا العام الماضي بالاحتجاز لأجل غير مسمى في المستشفى.
ودين محمد أبكر بمحاولة قتل رجلين مسنين في حادثتين منفصلتين أثناء عودتهما لمنزلهما، أحدهما وهو عائد من مسجد في لندن في شباط والآخر في برمنغهام بوسط إنجلترا في آذار.
Advertisement
وقال الادعاء العام إنه لا يوجد دليل على أن أبكر (29 سنة) كانت لديه دوافع أيديولوجية معينة لذلك لم يتعامل مع الحوادث على أنها هجمات إرهابية.
وحكم على أبكر في محكمة برمنغهام كراون بالبقاء بالأمر في المستشفى، مما يعني أنه لا يمكن إطلاق سراحه من دون موافقة وزراء الحكومة البريطانية، وهو يحتاج إلى علاج لما وصفه القاضي الذي أصدر الحكم بأنه "مرض عقلي خطر". (إندبندنت عربية)
المصدر:
إندبندنت عربية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
"هاي جنت": نادين الراسي تُثير غضب الجمهور.. شاهدوا ماذا فعلت في هذا الفيديو
Lebanon 24
"هاي جنت": نادين الراسي تُثير غضب الجمهور.. شاهدوا ماذا فعلت في هذا الفيديو
04:50 | 2024-04-17
17/04/2024 04:50:40
Lebanon 24
Lebanon 24
يملك فيلا فخمة في منطقة المونتيفردي.. تعرفوا إلى منزل الفنان عاصي الحلاني (صور)
Lebanon 24
يملك فيلا فخمة في منطقة المونتيفردي.. تعرفوا إلى منزل الفنان عاصي الحلاني (صور)
03:11 | 2024-04-17
17/04/2024 03:11:38
Lebanon 24
Lebanon 24
الذهب يحلّق على وقع التصعيد.. وخبير: هذه نصيحتي للراغبين بشرائه
Lebanon 24
الذهب يحلّق على وقع التصعيد.. وخبير: هذه نصيحتي للراغبين بشرائه
04:00 | 2024-04-17
17/04/2024 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
توتّرٌ كبير... إصابة 7 أشخاص من عائلة واحدة وإحراق منزل (فيديو)
Lebanon 24
توتّرٌ كبير... إصابة 7 أشخاص من عائلة واحدة وإحراق منزل (فيديو)
08:25 | 2024-04-17
17/04/2024 08:25:45
Lebanon 24
Lebanon 24
إشكال وتوقف مباراة الحكمة والرياضي.. ماذا حصل؟ (فيديو)
Lebanon 24
إشكال وتوقف مباراة الحكمة والرياضي.. ماذا حصل؟ (فيديو)
15:34 | 2024-04-17
17/04/2024 03:34:48
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
01:54 | 2024-04-18
فوق 3 مناطق روسية... تدمير عدد من الصواريخ والقذائف الأوكرانية
01:53 | 2024-04-18
رياح الخماسين تجتاح هذه الدولة العربية محملة بالذباب الصحراوي.. وتحذيرات للمواطنين
01:44 | 2024-04-18
عادت بمحركٍ واحدٍ.. حريق بسفينة أميركية يوقف رحلتها إلى غزة
01:26 | 2024-04-18
سيناريو الحرب والافتراضات الصعبة.. الإنفاق العسكري الإسرائيلي يعمّق الأزمة
01:19 | 2024-04-18
بعد تعرضه للطعن داخل الكنيسة.. مطران سيدني يصفح عن المهاجم
01:17 | 2024-04-18
قبل الهجوم على إسرائيل وبعده... عبد اللهيان كشف تفاصيل المراسلات بين طهران وواشنطن
فيديو
بفستانها المكشوف.. شاهدوا كيف رقصت ميريام فارس بإثارة على إيقاع الطبلة (فيديو)
Lebanon 24
بفستانها المكشوف.. شاهدوا كيف رقصت ميريام فارس بإثارة على إيقاع الطبلة (فيديو)
03:03 | 2024-04-16
18/04/2024 09:19:03
Lebanon 24
Lebanon 24
سامسونغ تعلن عن حاسب مكتبي جديد.. هذه مميزاته (فيديو)
Lebanon 24
سامسونغ تعلن عن حاسب مكتبي جديد.. هذه مميزاته (فيديو)
04:00 | 2024-04-13
18/04/2024 09:19:03
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد ظهورها بملابس ضيقة وجريئة.. ممثلة شهيرة تُدافع عن مفاتنها خلال مسلسل رمضاني (فيديو)
Lebanon 24
بعد ظهورها بملابس ضيقة وجريئة.. ممثلة شهيرة تُدافع عن مفاتنها خلال مسلسل رمضاني (فيديو)
02:15 | 2024-04-11
18/04/2024 09:19:03
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24