Advertisement

عربي-دولي

بالصور: ثوران بركاني في إندونيسيا يطلق الحمم والرماد للغلاف الجوي

Lebanon 24
18-04-2024 | 00:05
A-
A+
Doc-P-1188727-638490218052648909.jpg
Doc-P-1188727-638490218052648909.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
دفع ثوران بركان بشكل متكرر في إندونيسيا، الأربعاء، السلطات إلى إصدار إنذار هو الأعلى مستوى، بحسب وكالة فرانس برس.


وارتفع الرماد البركاني مسافة أكثر من 70 ألف قدم أي أكثر من 21 كلم في الجو، والتي قد تكون وصلت لمستوى "الستراتوسفير" وهي الطبقة الثانية من الغلاف الجوي، واضطر المئات للنزوح عن مناطقهم، وفق تقرير لصحيفة واشنطن بوست.
Advertisement
 
وبدأ ثوران بركان جبل روانغ في مقاطعة شمال سولاويسي وتكرر ذلك أربع مرات، الأربعاء، وفق ما أفادت الوكالة المحلية لعلوم البراكين.


وبناء عليه، رفع مستوى الانذار بشأن البركان الذي ترتفع قمته 725 مترا، من المستوى الثالث إلى الرابع الأربعاء، وهو الأعلى في نظام التصنيف المعتمد.
 



ولم ترد أي تقارير عن وقوع وفيات أو إصابات، الا أنه تم إجلاء أكثر من 800 شخص من قريتين مجاورتين، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية. (الحرة)

عربي-دولي

منوعات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:50 | 2024-04-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:11 | 2024-04-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2024-04-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:25 | 2024-04-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:34 | 2024-04-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
01:54 | 2024-04-18
01:53 | 2024-04-18
01:44 | 2024-04-18
01:26 | 2024-04-18
01:19 | 2024-04-18
01:17 | 2024-04-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24