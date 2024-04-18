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عربي-دولي

منذ بدء الحرب... الأمم المتحدة: مقتل نحو 14 ألف طفل في غزة

Lebanon 24
18-04-2024 | 01:03
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أعلنت المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" كاثرين راسل أن أكثر من 13800 طفل في قطاع غزة قتلوا منذ بدء الحرب بين حركة "حماس" وإسرائيل في 7 تشرين الاول.


وأضافت راسل، خلال مؤتمر صحفي في نيويورك الأربعاء، حسب بيان لمنظمتها: "لقد أصيب الآلاف، وهناك آلاف على شفا المجاعة".
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وحثت راسل التي قامت بزيارة استغرقت يومين إلى الشرق الأوسط، أطراف النزاع على "إطلاق سراح جميع الرهائن الإسرائيليين، وتنفيذ وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية دون قيود، والامتناع عن أي أعمال عنف أخرى ضد الأطفال".
وفي بيان منفصل، قالت هيئة الأمم المتحدة للمرأة المعنية بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، إن "طفلا واحدا يصاب أو يموت كل 10 دقائق" في غزة.
وقالت المتحدثة باسم "اليونيسف" تيس إنغرام التي زارت غزة مؤخرا، خلال مؤتمر صحفي في جنيف الثلاثاء، إن ما أذهلها هو "عدد الأطفال الجرحى الذين رأتهم".
وأضافت: "ليس فقط في المستشفيات، ولكن في الشوارع، في ملاجئهم المؤقتة، حيث يعيشون حياتهم المتغيرة بشكل دائم". (RT)
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