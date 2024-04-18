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عربي-دولي

بعد تعرضه للطعن داخل الكنيسة.. مطران سيدني يصفح عن المهاجم

Lebanon 24
18-04-2024 | 01:19
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أعلن أسقف الكنيسة الآشورية الشرقية القديمة المطران مار ماري عمانوئيل، أنه يتماثل للشفاء بعد  تعرّضه للطعن بسكين في هجوم استهدفه داخل كنيسته في سيدني، مؤكدّاً في الوقت نفسه أنّه صفح عن الفتى الذي هاجمه.
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وقال المطران مار ماري عمانوئيل في رسالة صوتية بثّت الخميس "أسامح من ارتكب هذا الفعل وأقول له أنت ابني".

وأضاف مخاطباً الفتى البالغ 16 عاماً: "أنا أحبّك وسأصلّي من أجلك دائماً. ومن أرسلك لكي تفعل ما فعلت، أنا أسامحه أيضاً".(العربية)
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