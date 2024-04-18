عادت بمحركٍ واحدٍ.. حريق بسفينة أميركية يوقف رحلتها إلى غزة

اضطرت سفينة "USNS 2nd LT John P. Bobo" التابعة للبحرية الأميركية أن تعود إلى جاكسونفيل بولاية فلوريدا الأميركية بمحرك واحد بعد أن اندلع حريق على متنها، خلال توجهها إلى قطاع غزة للمشاركة في عمليات بناء الرصيف العائم المؤقت، الذي تهدف الولايات المتحدة من خلاله إلى إيصال المساعدات الإنسانية.

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وذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية، نقلا عن متحدث باسم البحرية الأمريكية، أن السفينة التي تحمل اسم "USNS 2nd LT John P. Bobo" تعرضت لحادثة حريق في غرفة المحرك الخميس الماضي.

وأوضح المتحدث أن الحادثة وقعت في الوقت الذي كانت فيه السفينة في طريقها إلى شرق البحر الأبيض المتوسط، من أجل تسليم معدات وإيصال أفراد في إطار العمل على بناء الرصيف العائم. (عربي21)