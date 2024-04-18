إسرائيل تمدّد اعتقال شقيقة اسماعيل هنية.. وتصدر لائحة اتهام بحقها

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وقال موقع "i24news" الإسرائيلية إن "بيان الادعاء ضد صباح عبد السلام هنية، والتي تبلغ من العمر 57 عاماً، وتعيش في مدينة تل السبع في منطقة النقب، شمل عدداً من التهم، من بينها الاتصال مع نشطاء حركة حماس، وكذلك التحريض على إسرائيل". بعد إلقاء القبض عليها بتهم التواصل مع نشطاء من حركة حماس، قدمت النيابة العامة في جنوب إسرائيل، الأربعاء، لائحة اتهام ضد شقيقة رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية، والتي تحمل الجنسية الإسرائيلية.وقال موقع "i24news" الإسرائيلية إن "بيان الادعاء ضد صباح عبد السلام هنية، والتي تبلغ من العمر 57 عاماً، وتعيش في مدينة تل السبع في منطقة النقب، شمل عدداً من التهم، من بينها الاتصال مع نشطاء حركة حماس، وكذلك التحريض على إسرائيل".

وأشارت إلى أنه تم تمديد اعتقال شقيقة هنية أكثر من مرة، وذكر بيان الشرطة أنه بعد أن جمعت الأدلة التي تربطها بارتكاب جرائم أمنية ضد إسرائيل، أصدرت النيابة العامة في المنطقة الجنوبية بيان الادعاء.

وأوضحت أنه "من المتوقع تقديم لائحة اتهام وطلب لتمديد الاعتقال حتى انتهاء الإجراءات الأحد القادم، ومدد اعتقالها أربعة أيام". (24.ae)