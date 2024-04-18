كيف أعادت الهجمات الإيرانية على إسرائيل تعريف مشهد النزاع في الشرق الأوسط؟

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كتب موقع "Middle East Eye" البريطاني، "قال حسين سلامي، القائد العام للحرس الثوري الإيراني، الأحد "لقد أنشأنا معادلة جديدة: من الآن فصاعدا، أي اعتداء من قبل إسرائيل على شعبنا أو ممتلكاتنا أو مصالحنا سيؤدي إلى رد فعل متبادل ينبع من داخل جمهورية إيران الإسلامية". وجاءت تصريحاته بعد أن شنت إيران ليل السبت الأحد أول هجوم مباشر لها على إسرائيل، وهو هجوم لم يسبق له مثيل من حيث المدى والشدة والحجم والنطاق والتحالفات وربما التداعيات".وبحسب الموقع، "رداً على قتل إسرائيل لكبار القادة الإيرانيين في دمشق في وقت سابق من هذا الشهر، ضربت إيران قاعدتين جويتين إسرائيليتين في صحراء النقب على بعد أكثر من ألف كيلومتر من أقصى حدودها الغربية، وعبر مناطق "غير صديقة".وتعد قاعدة نيفاتيم الجوية واحدة من أكبر القواعد الجوية في إسرائيل. وتقع إلى الشرق من بئر السبع، وتضم مقاتلات الشبح من طراز F-35I Adir، التي يُزعم أنها شاركت في تفجير القنصلية الإيرانية في دمشق في 1 نيسان، والذي أسفر عن مقتل أكثر من اثني عشر شخصًا، بما في ذلك العديد من كبار مسؤولي الحرس الثوري الإيراني. كما ضربت الصواريخ الباليستية الإيرانية قاعدة رامون الجوية، التي تقع جنوب بئر السبع وتضم عدة أسراب من المقاتلات المتعددة المهام من طراز F-16I Sufa ومروحيات هجومية من طراز AH-64A/D Apache".ورأى الموقع أن "قوة الهجوم شكلت سابقة أيضاً. لم يكن الهجوم غير مسبوق في تاريخ إسرائيل فحسب، بل في التاريخ الحديث لحرب الطائرات المسيّرة. وهاجمت إيران إسرائيل بأكثر من 300 ذخيرة محمولة جواً، بما في ذلك حوالي 170 طائرة انتحارية من دون طيار، و30 صاروخ كروز، و120 صاروخاً باليستياً، وهي الأخطر بين الفئات الثلاث".وبحسب الموقع، "كان سرب الطائرات المسيّرة وحده هو الأكبر على الإطلاق، حيث تجاوز عاصفة المسيّرات التي شنها تنظيم الدولة الإسلامية خلال معركة الموصل وهجمات الطائرات من دون طيار الروسية المماثلة الحجم على أوكرانيا. إن المسيّرات من طراز شاهد-136 الإيرانية الصنع المستخدمة في الهجوم على إسرائيل بطيئة وصاخبة، مما يجعل اكتشافها وتدميرها أقل صعوبة، ولكن الكمية لها تأثيرها الخاص. وأدت أسراب الطائرات المسيّرة وغيرها من الذخائر الجوية إلى تشتيت انتباه الدفاعات الجوية الإسرائيلية المتكاملة والمتعددة الطبقات، مما سمح لعدد قليل من الصواريخ الباليستية باختراق أهدافها وضربها".وتابع الموقع، "شكل حجم ونطاق التحالف سابقة أخرى. فقد تمكن حلفاء إيران من تنسيق الهجمات في وقت واحد، بدءًا من الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز الطويلة والمتوسطة المدى التي أطلقها الحوثيون في اليمن، إلى صواريخ غراد عيار 122 ملم التي أطلقها حزب الله في جنوب لبنان، إلى الذخائر التي أطلقتها المجموعات العراقية. كما كان التحالف الدفاعي الجماعي لإسرائيل غير مسبوق. فقد دافعت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا والأردن ودول عربية أخرى عن المجال الجوي الإسرائيلي. وفي الوقت نفسه، تمكنت العملية الإيرانية من التغلب على نظام دفاع جوي إسرائيلي متكامل ومتعدد الطبقات، والذي يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه الطبقة العليا للدفاع الجوي. كما وكانت لدى إيران أيضًا أصول استخباراتية لتتبع مصدر تفجير القنصلية وكيفية شن هجوم مضاد".وأضاف الموقع، "هذه كلها مؤشرات محتملة لتغييرات اللعبة، لكن العواقب بشكل عام رمزية إلى حد كبير. وتبقى الضربات في فئة الإشارات الاستراتيجية، وليس الفعالية العسكرية، فإيران لم تحاول التشويش على الرادار، أو قمع أو تدمير الدفاعات الجوية الإسرائيلية، أو اعتراض الطائرات الحربية الإسرائيلية، أو حتى الحفاظ على الدقة. ومن المرجح أن تقوم إسرائيل بالرد، على الرغم من الضغوط التي يمارسها حلفاؤها لعدم الرد. مع توضح الأمور، لا تزال أصداء الضربة المضادة الإيرانية باقية باعتبارها نذيراً لاستمرار الصراع، حيث تستمر الإشارات الاستراتيجية ويتم قياس الفعالية العسكرية من خلال القدرة على الابتكار والتكيف وبناء التحالفات والضربات المضادة والاستدامة".وختم الموقع، "في هذه المواجهة الدائمة، قد يحمل توازن الإرهاب والقوة المفاتيح الهشة لاستقرار قاس، لا يستمر من خلال النصر، بل من خلال الردع الصارخ للقدرات المتبادلة".