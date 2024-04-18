ترهيب ورسم شعارات عنصرية.. تصرفات جيش الإحتلال تجاوزت الدفاع عن النفس





ويظهر الجنود الإسرائيليون في المقاطع وهم يفجرون المباني، ويعبثون بالمنازل، والأثاث، ويسخرون من النساء، ويطلقون نكاتا ساخرة.

Advertisement

وتتضمن الانتهاكات التي يرتكبها جنود الاحتلال٬ إهانة المعتقلين وتدمير منازلهم وتخريبها، بالإضافة إلى استهداف وإيقاع الأذى بسكانها. وقام الجنود بتصوير أنفسهم وهم يعرضون حياة المدنيين للخطر، وقاموا بإساءة معاملة النساء في غزة من خلال ارتداء ملابسهن وعرضها بطريقة مسيئة. وقد تم توثيق إهانات لرموز المسلمين، بالإضافة إلى ارتكاب انتهاكات في المستشفيات والمدارس. نشرت شبكة "ABCnews" تقريرا تناول سلوكيات عناصر جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، بعد دخول الحرب شهرها السابع، مشيرة إلى أن هذه السلوكيات "أصبحت تحت المجهر".ويظهر الجنود الإسرائيليون في المقاطع وهم يفجرون المباني، ويعبثون بالمنازل، والأثاث، ويسخرون من النساء، ويطلقون نكاتا ساخرة.وتتضمن الانتهاكات التي يرتكبها جنود الاحتلال٬ إهانة المعتقلين وتدمير منازلهم وتخريبها، بالإضافة إلى استهداف وإيقاع الأذى بسكانها. وقام الجنود بتصوير أنفسهم وهم يعرضون حياة المدنيين للخطر، وقاموا بإساءة معاملة النساء في غزة من خلال ارتداء ملابسهن وعرضها بطريقة مسيئة. وقد تم توثيق إهانات لرموز المسلمين، بالإضافة إلى ارتكاب انتهاكات في المستشفيات والمدارس.

وهو ما أكده المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، حيث حصل على مقاطع مصورة نشرها جنود الاحتلال على منصات التواصل الاجتماعي، توثق تعمدهم تخريب منازل المدنيين في قطاع غزة وحرقها، بالإضافة إلى رسم شعارات عنصرية أو يهودية على الجدران.(عربي21)