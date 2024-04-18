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عربي-دولي

صاروخ روسيّ جديد يثير قلق أوكرانيا.. هدفه قصف البنية التحتية للطاقة

Lebanon 24
18-04-2024 | 03:31
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أثار نشر موسكو لصاروخ كروز جديد في أوكرانيا مخاوف من حصول روسيا على سلاح "أكثر خطورة" من الصاروخ الباليستي الفرط صوتي Kinzhal.

وقال معهد دراسة الحرب (ISW)، الجمعة الماضي، إن روسيا تنتج وتنشر صاروخ كروز جديداً دون سرعة الصوت، يطلق عليه اسم "Kh-69"، يهدف إلى مواصلة قصف البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، وفق مجلة News Week الأميركية.
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وكان أول استخدام لصاروخ "Kh-69" في شباط الماضي، على الرغم من وجود حالات قليلة لاستخدامه العام الماضي.

وقال "معهد دراسة الحرب"، إن صاروخ "جو-أرض" دون سرعة الصوت استخدم في ضربات الخميس الماضي، دمرت المحولات والتوربينات والمولدات في محطة تريبلسكا للطاقة الحرارية في كييف.

وأكدت مجلة Defense Express الأوكرانية، أنه بالرغم من أن صاروخ "Kh-69" ليس بنفس سرعة الصاروخ الباليستي "Kh-47M2 Kinzhal" الفرط صوتي، إلا أن عواقبه وأضراره على الأوكرانيين، ربما تكون أكثر خطورة.

وإضافة إلى النطاق الواسع، يمكن إطلاق صاروخ "Kh-69" من طائرات تكتيكية من طراز Sukhoi Su-34 وSu-35، وهي أكثر شيوعاً من قاذفات القنابل الاستراتيجية Tupolev Tu-95MS، والطائرات الاعتراضية MiG-31K المستخدمة عادةً في الضربات الصاروخية.(الشرق)
المصدر: الشرق
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