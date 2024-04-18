Advertisement

عربي-دولي

تحذيرات في الأردن من موجة غبار آتية من مصر

Lebanon 24
18-04-2024 | 04:19
A-
A+
Doc-P-1188837-638490360667235091.jpg
Doc-P-1188837-638490360667235091.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
حذرت السلطات في منطقة العقبة الاقتصادية، سكان المحافظة الواقعة جنوب الأردن، من موجة غبار قادمة من شمال غرب مصر.


وتوقعت السلطات أن "تتأثر محافظة العقبة خلال ساعات الصباح الباكر بدخول موجه غبارية قادمة من شمال غرب مصر والتي ترفع نسب قيم الأغبرة العالقة في الهواء وتكون الرياح معتدلة إلى نشطة على فترات"، كما جاء في نظام الأرصاد الجوية.
Advertisement
ودعت الجهات المختصة سكان العقبة إلى إغلاق النوافذ وعدم ممارسة النشاطات الخارجية حفاظا على الصحة العامة وخاصة الاشخاص الذين يعانون من الأمراض التنفسية والربو، علما بأن مفوضية البيئة تتابع الحالة الجوية الغبارية وتتابع بالتوجيه بالاجراءات الاحترازية مع كافة النشاطات في المنطقة حيث تم التوجيه بتخفيض الأحمال التشغيلية للصناعات والتأكيد على اجراءات السلامة العامة.


من جهتها، حذرت وزارة الصحة ووزارة حماية البيئة الإسرائيلية: من أن هناك اليوم تلوث هواء مرتفعا إلى مرتفع جدا في جميع مناطق البلاد.
ووفقا لإعلان الوزارة، جاء التحذير "نتيجة لتصاعد الغبار من شمال إفريقيا إلى المنطقة الإسرائيلية".
وأضاف الإعلان: "من المتوقع حدوث تحسن تدريجي في جودة الهواء خلال ساعات المساء".
وأوصت الوزارات بأن "تمتنع الفئات الضعيفة من السكان، بما في ذلك مرضى القلب والرئة وكبار السن والأطفال والنساء الحوامل، عن ممارسة النشاط البدني الشاق في الهواء الطلق". (RT)

عربي-دولي

منوعات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:58 | 2024-04-18
05:30 | 2024-04-18
04:36 | 2024-04-18
03:57 | 2024-04-18
03:50 | 2024-04-18
03:45 | 2024-04-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24