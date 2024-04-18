Advertisement

إقتصاد

زاخاروفا: إنهم يقوضون أقدس مقدسات اقتصاد السوق

Lebanon 24
18-04-2024 | 06:25
A-
A+
Doc-P-1188885-638490436575033699.jpg
Doc-P-1188885-638490436575033699.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
علقت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على تقرير عن رفض شركتي تأمين بريطانيتين دفع تعويض للشركة المشغلة لخطوط أنابيب الغاز "السيل الشمالي" التي تعرضت للتخريب عام 2022.

وفي منشور عبر "تليغرام" اليوم الخميس، أشارت زاخاروفا إلى مقال لصحيفة "كوميرسانت" الروسية أفاد بأن شركتي التأمين - Lloyd’s of London و  Arch Insurance- ترفضان دفع تعويضات لشركة Nord Stream AG لأنهما تعتقدان أن خط أنابيب الغاز قد تضرر نتيجة "أعمال حرب"، مدعيتين أن مثل هذه المخاطر لم تكن مدرجة في العقد. كما أنهما لا توافقان على قيمة التعوضات التي يطالب بها المدعي والبالغة 400 مليون يورو.
Advertisement

ووصفت زاخاروفا موقف شركتي التأمين بأنه يمثل "سمة أخرى مهمة من سمات "القيم الليبرالية"، التي دُفن تحت أنقاضها الآن أقدس مقدسات اقتصاد السوق - نظام التأمين"، متسائلة "من سيثق في شركات التأمين الغربية بعد الآن؟"
 
وتابعت: "لا يقتصر الأمر على قيام الغربيين بسرقة أصول الدولة (الروسية) والممتلكات الخاصة والتهديد بتدمير أكبر مرافق البنية التحتية المدنية، والتي تم تحقيقها من خلال الاستثمارات، ثم تفجيرها بطريقة سحرية، ولكن الآن وصلت أيديهم إلى التأمين أيضا".

وأضافت: "ثانيا، أود أن أفهم من يحارب من، من وجهة نظر شركات التأمين في لندن؟" لتستدرك قائلة: "تلميح: إمدادات الأسلحة لنظام كييف تأتي على حساب الغرب الجماعي، الذي هو أيضا من دبر الانقلاب في أوكرانيا"، محذرة من مخاطر "هامش المناورة الذي يفتحه هؤلاء البخلاء الإنجليز في مجال التأمين".

وذكرت "كوميرسانت" نقلا عن مقتطف من الوثيقة التي أرسلتها Lloyd’s of London وArch Insurance إلى محكمة لندن العليا، والتي اطلعت عليها الصحيفة، أن بوليصة التأمين لا تغطي الأضرار "الناجمة بشكل مباشر أو غير مباشر عن الحرب" والأعمال العدائية وانفجار مادة متفجرة، وكذلك استخدام أي سلاح حربي أو نتيجة أفعال ترتكب بمقاصد خبيثة أو بدوافع سياسية. (روسيا اليوم) 

إقتصاد

عربي-دولي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:00 | 2024-04-18
07:34 | 2024-04-18
07:19 | 2024-04-18
07:00 | 2024-04-18
06:27 | 2024-04-18
06:26 | 2024-04-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24