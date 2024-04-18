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عربي-دولي
ضربة إسرائيل الانتقامية.. لن تتم قبل هذا الموعد
Lebanon 24
18-04-2024
|
10:00
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ذكر موقع "سكاي نيوز عربية" أن مسؤولاً أميركياً قال لشبكة "إي بي سي" إنه من غير المرجح أن تنفذ إسرائيل ضربة انتقامية ضد إيران قبل نهاية عيد الفصح اليهودي، مع اعترافه بأن التوقيت قد يتغير.
وتبدأ عطلة عيد الفصح مساء الإثنين المقبل وتستمر حتى 30 نيسان.
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وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية وأخرى أميركية ليل الأربعاء أنّ إسرائيل فكّرت في أن توجّه سريعاً ضربات انتقامية ضدّ طهران ردّاً على القصف الإيراني غير المسبوق لأراضيها في نهاية الأسبوع الماضي، لكنّها عدلت عن هذا الأمر في نهاية المطاف.
وفيما تعهدت إسرائيل بالرد على الهجوم الصاروخي والطائرات بدون طيار غير المسبوق الذي شنته إيران، قال مسؤولون أميركيون إن إدارة بايدن حذرت من أن التصعيد مع إيران لن يخدم المصالح الأميركية أو الإسرائيلية، وحثت إسرائيل على "توخي الحذر" في أي انتقام.
هذا، وقد بحث "مجلس الحرب الإسرائيلي"، الإثنين الماضي إعطاء الجيش الإسرائيلي الضوء الأخضر لتوجيه ضربة ضد إيران. لكن في وقت لاحق من تلك الليلة، تم اتخاذ قرار بعدم المضي قدما في العملية "لأسباب عملية"، وفقًا لمسؤولين إسرائيليين.
وفي هجومها غير المسبوق، أطلقت إيران ما يقرب من 350 طائرة بدون طيار وصاروخًا هجوميًا ضد إسرائيل في 13 نيسان، ردًا على غارة جوية مطلع أبريل على مجمع سفارتها في سوريا أسفرت عن مقتل جنرال إيراني كبير وآخرين.
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