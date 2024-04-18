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عربي-دولي

تقرير "يدحض" مزاعم جيش العدو.. هذا ما ألحقه الهجوم الايراني من أضرار

Lebanon 24
18-04-2024 | 06:26
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كشف تقرير صحفي، اليوم الخميس، أن "الدفاعات الجوية الاسرائيلية" صدّت نحو 84% من الهجوم الإيراني وليس 99% منه كما زعم المتحدث بإسم جيش العدو.

ونقلت صحيفة "معاريف" الاسرائيلية عن باحثين قولهم إن "الدفاعات الجوية صدت 84% من الهجوم الايراني على اسرائيل.
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وأفادت الصحيفة بأن صور الأقمار الاصطناعية تظهر إصابة واحدة على الأقل في أحد مباني المفاعل النووي في "ديمونا" وإصابتين في محيطه.


كما اشارت الى أن "تحليل مقاطع فيديو بقاعدة "نيفاتيم" بالنقب يظهر 4 إصابات جراء سقوط صواريخ لا شظايا صواريخ اعتراضية".
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