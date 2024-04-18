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عربي-دولي

تفاصيل جديدة عن الهجوم الايراني.. ماذا كشف أحد قادة الحرس الثوري؟

Lebanon 24
18-04-2024 | 07:19
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أشار قائد القوة الجوفضائية بالحرس الثوري الإيراني، اليوم الخميس، الى أن ايران هاجمت اسرائيل بأسلحة قديمة وبأقل قدر من القوة.


ونقلت وكالة تسنيم عن القائد العسكري الايراني قوله: "واجهنا اسرائيل بأسلحة قديمة وبأقل قدر من القوة".
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وتابع: "لم نستخدم صواريخ خرمشهر وسجيل وحاج قاسم وخيبرشكان وفرط صوتي 2".
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