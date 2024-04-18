تفاصيل جديدة عن الهجوم الايراني.. ماذا كشف أحد قادة الحرس الثوري؟

Advertisement

أشار قائد القوة الجوفضائية بالحرس الثوري الإيراني، اليوم الخميس، الى أن ايران هاجمت اسرائيل بأسلحة قديمة وبأقل قدر من القوة.ونقلت وكالة تسنيم عن القائد العسكري الايراني قوله: "واجهنا اسرائيل بأسلحة قديمة وبأقل قدر من القوة".وتابع: "لم نستخدم صواريخ خرمشهر وسجيل وحاج قاسم وخيبرشكان وفرط صوتي 2".