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عربي-دولي
تفاصيل جديدة عن الهجوم الايراني.. ماذا كشف أحد قادة الحرس الثوري؟
Lebanon 24
18-04-2024
|
07:19
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أشار قائد القوة الجوفضائية بالحرس الثوري الإيراني، اليوم الخميس، الى أن ايران هاجمت اسرائيل بأسلحة قديمة وبأقل قدر من القوة.
ونقلت وكالة تسنيم عن القائد العسكري الايراني قوله: "واجهنا اسرائيل بأسلحة قديمة وبأقل قدر من القوة".
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وتابع: "لم نستخدم صواريخ خرمشهر وسجيل وحاج قاسم وخيبرشكان وفرط صوتي 2".
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