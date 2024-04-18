لصد الهجوم الإيراني.. هل زوّدت قاعدة تركية إسرائيل بالمعلومات؟

أكدت وزارة الدفاع التركية، اليوم الخميس، أن المعلومات الواردة من رادار حلف الناتو في قاعدة كورجيك التركية، لا تتم مشاركتها مع الدول غير الأعضاء في الحلف.

وعن نقل رادار الناتو في قاعدة كورجيك معلومات إلى إسرائيل عندما هاجمتها إيران، قال الأدميرال زكي آكتورك المتحدث باسم وزارة الدفاع التركية إنه "تم إنشاء قاعدة رادار كورجيك بالكامل، من أجل أمننا القومي، وتهدف إلى حماية الدول الحليفة في الناتو".

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واضاف: "المعلومات التي يتم الحصول عليها من نظام الرادار هذا تتم مشاركتها مع الحلفاء في إطار إجراءات الناتو، ولا تتم مشاركتها مع الدول غير الأعضاء في الناتو".



وأكد المتحدث باسم الدفاع التركية في مؤتمر صحافي بمقر الوزارة في العاصمة التركية أنقرة، أنه تم أثناء الهجوم الإيراني على إسرائيل، اتخاذ كافة الاحتياطات الممكنة من طرف الجيش التركي، وما زال يتم اتخاذها.



وقال إن تركيا تواصل موقفها العادل والإنساني، ضد هذه الهجمات الإسرائيلية منذ بدايتها وحتى الآن على غزة، وتعمل على وقف الوحشية ومنع انتشار الصراع لكل المنطقة.



ولفت إلى أن تركيا دعت دائما المجتمع الدولي، لتحمل مسؤولياته في هذا الإطار، ووجهت دعوات لإسرائيل لوقف هذه الجرائم، مشددا على ان بلاده تتخذ كل الخطوات اللازمة، من أجل منع تحول الصراع إلى صراع أكبر، ولنحافظ على الاستقرار بشكل دائم بالمنطقة.