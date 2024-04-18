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عربي-دولي

طرد بوركينا فاسو لـ3 دبلوماسيين فرنسيين.. كيف علّقت باريس؟

Lebanon 24
18-04-2024 | 09:03
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عبرت فرنسا اليوم الخميس عن أسفها للقرار الذي اتخذته بوركينا فاسو بطرد ثلاثة دبلوماسيين وموظفين فرنسيين بسبب "أنشطة تخريبية"، معتبرة أنه لا يستند إلى "أي أساس مشروع".
 
وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، كريستوف لوموان اليوم الخميس: إن "قرار السلطات في بوركينا فاسو لا يستند إلى أي أساس مشروع".
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وأشار إلى أن الاتهامات الموجهة إلى الدبلوماسيين الفرنسيين "لا أساس لها من الصحة".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة خارجية بوركينا فاسو 3 دبلوماسيين فرنسيين بالسفارة في واغادوغو "أشخاصا غير مرغوب فيهم" بسبب "نشاطات تخريبية" وطلبت منهم مغادرة البلاد. (روسيا اليوم) 
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