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إقتصاد

بعد توقفه.. مطار دبي يعلن عودة وشيكة للعمل بكامل طاقته

Lebanon 24
18-04-2024 | 10:15
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أفاد الرئيس التنفيذي للعمليات في "مطارات دبي" ماجد الجوكر، بأن عودة مطار دبي الدولي إلى حركته الطبيعية ستكون خلال أقل من 24 ساعة من الآن.
 
وأشار إلى أن العودة إلى الوضع الطبيعي تعني عودة الجدول التشغيلي للمطار إلى المعتاد وعمل المطار بطاقته الاستيعابية الكاملة.
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وقال: "بدأنا العودة إلى الوضع الطبيعي بشكل تدريجي منذ بداية صباح اليوم في مبنى المسافرين رقم 1 ومبنى المسافرين رقم 3، والحركة باتت أكثر انسيابية".

وأكد أن أولوية مطارات دبي وكل الشركاء منذ اللحظة الأولى كانت سلامة المسافرين وإعادة العمليات إلى وضعها الطبيعي وتخفيف آثار هذه الأزمة على المسافرين في المطار.

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