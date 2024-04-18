حادث أمني يهز فرنسا.. ما حصل قرب مدرسة مروّع

أصيبت فتاتان تبلغان من العمر 6 و11 عاما بجروح طفيفة الخميس خلال هجوم بسكين قرب مدرستهما في سوفلفايرسايم، شرق فرنسا، بحسب مصادر.



وتمت معالجة الفتاتين من قبل خدمات الطوارئ في "حالة طارئة نسبيا" بحسب مصدر مقرب فيما اعتُقل المهاجم، بحسب الدرك. وأعلنت السلطات أنه "تم تشكيل خلية طوارئ طبية ونفسية داخل المدرسة".

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