الحرس الثوري: إذا هاجمت إسرائيل مواقعنا النووية سنرد بالمثل

أعلنت طهران، الخميس، استعدادها للرد بالمثل على إسرائيل حال هاجمت الأخيرة منشآت إيران النووية، وفق وسائل إعلام محلية.

جاء ذلك في تصريحات لقائد حرس حماية وأمن المراكز النووية الإيرانية العميد أحمد حق طلب، نقلتها وكالة "إرنا" الرسمية.

وقال القائد الإيراني إن المراكز النووية "في أمن تام"، مرجحا "مراجعة العقيدة والسياسات النووية الإيرانية والعدول عن الاعتبارات المعلنة سابقا".

وأوضح أن التهديدات الإسرائيلية بمهاجمة المنشآت النووية الإيرانية "ليست جديدة"، وأن تل أبيب "أطلقت تلك التهديدات منذ سنوات وأقدمت على أعمال تخريبية وإرهابية في مجال الصناعة النووية الإيرانية".

وأضاف: "في حال أراد الكيان الصهيوني اتخاذ إجراء ضد مراكزنا ومنشآتنا النووية، فإنه سيواجه حتما وبالتأكيد بردة فعلنا".

وأكد أن الرد الإيراني سيكون "بالمثل، وستتعرض المراكز النووية للكيان (الإسرائيلي) لهجوم وعمليات بأسلحة متطورة".

وتابع: "أراد الكيان الصهيوني المصطنع استخدام التهديد بمهاجمة المراكز النووية الايرانية كأداة للضغط على إيران، ومن المرجح مراجعة العقيدة والسياسات النووية للجمهورية الإسلامية الإيرانية والعدول عن الاعتبارات المعلنة في السابق".

وأكد المسؤول الإيراني أن القوات المسلحة "تتمتع بالجهوزية الكاملة"، مضيفا أنه "تم تحديد المراكز النووية للعدو الصهيوني ولدينا المعلومات اللازمة عن جميع الأهداف وللرد على إجرائه المحتمل، فإن يدنا على الزناد لإطلاق الصواريخ القوية لإبادة الأهداف المحددة".

( الأناضول)