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نفي أميركي حول إعطاء إسرائيل الضوء الأخضر لعملية برفح

Lebanon 24
18-04-2024 | 11:20
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يعقد مسؤولون أميركيون وإسرائيليون، الخميس، اجتماعا افتراضيا بشأن عملية إسرائيلية محتملة في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، بحسب إعلام عبري.

 وقال موقع "واللا" الإخباري: "نفى مسؤولون أميركيون بشكل قاطع التقارير التي تفيد بأن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن أعطت الضوء الأخضر لعملية في رفح إذا امتنعت إسرائيل عن مهاجمة إيران، ردا على الهجوم غير المسبوق الذي وقع نهاية الأسبوع الماضي".

 وأضاف: "قال مسؤولان أميركيان (لم يسمهما) إن الولايات المتحدة وإسرائيل ستعقدان اجتماعا افتراضيا رفيع المستوى يوم الخميس، حول عملية إسرائيلية محتملة في رفح".

 وسيترأس الجانب الأميركي، وفق المصدر ذاته، مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان، فيما سيرأس الجانب الإسرائيلي وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، ومستشار الأمن القومي تساحي هانغبي.

 وتابع: "وقال المسؤولان إن إدارة بايدن لا تزال تشعر بالقلق من أن الغزو الإسرائيلي لرفح سيؤدي إلى خسائر فادحة في صفوف المدنيين".

 وأضاف الموقع الإخباري أنه على مدى الأسابيع القليلة الماضية، اجتمعت عدة مجموعات عمل على مستوى أدنى افتراضيًا، لمناقشة الخطط العملياتية للجيش الإسرائيلي في رفح والمقترحات الإنسانية".

  ( الأناضول)

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