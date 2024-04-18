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عربي-دولي

زلزال يهزّ تركيا.. ما هي قوّته وهل من إصابات؟

Lebanon 24
18-04-2024 | 11:26
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أفادت هيئة الطوارئ التركية، أنّ زلزالاً بقوة 5.6 على مقياس ريختر، ضرب ولاية توكات شمالي تركيا.
 
 
وأفادت "العربية" أنّ لا أنباء عن وقوع إصابات أو خسائر بشريّة.
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زلزال

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