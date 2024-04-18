زلزال يهزّ تركيا.. ما هي قوّته وهل من إصابات؟

أفادت هيئة الطوارئ التركية، أنّ زلزالاً بقوة 5.6 على مقياس ريختر، ضرب ولاية توكات شمالي تركيا.

وأفادت "العربية" أنّ لا أنباء عن وقوع إصابات أو خسائر بشريّة.