غالانت عن الهجوم الإيراني: مهامنا لن تتقلص ونحن أحرار في أفعالنا

اعتبر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، الخميس، أن تل أبيب تمتلك الحرية لفعل ما تريد ولن تقلص مهامها، في إطار ردها على الهجوم الإيراني الانتقامي قبل أيام.

جاء ذلك في حديثه للطيارين الذين شاركوا في اعتراض الهجوم الإيراني فجر الأحد، في قاعدة تل نوف الجوية وسط إسرائيل، وفق القناة "12" الإسرائيلية.

وقال غالانت: "قدرتنا على اتخاذ قرارات معقدة على الأرض، متجذرة في معرفة أننا نمتلك من يمكننا الوثوق بهم في الجو".

وأضاف: "لن نقلص مهامنا، وإسرائيل بحاجة إلى أن تعرف أن لديها حرية العمل لتفعل ما تريد، وهناك ضمانات بأن ما تقرر سيتم تنفيذه أيضا"، وفق القناة ذاتها.

( الأناضول)