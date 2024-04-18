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إسرائيل تزعم أن فلسطين لا تفي بشروط الحصول على عضوية الأمم المتحدة

Lebanon 24
18-04-2024 | 12:41
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زعمت إسرائيل، الخميس، أن فلسطين "لا تفي" بالشروط المطلوبة للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

 جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية الإسرائيلية.

 ويأتي الموقف الإسرائيلي قبل ساعات من تصويت مجلس الأمن الدولي في نيويورك مساء الخميس، على طلب فلسطين الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

 وقالت الخارجية الإسرائيلية: "سينعقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اليوم (الخميس) لمناقشة طلب الفلسطينيين الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة كدولة والتصويت عليه".

 وأشارت إلى أن سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان، "سيوضح أن السلطة الفلسطينية لا تفي بالشروط المطلوبة على الإطلاق" للانضمام للمنظمة.

  وأضافت الخارجية الإسرائيلية، أن إردان، "سيهاجم بشدة الطلب الفلسطيني للاعتراف كدولة عضو في الأمم المتحدة، وانشغال المجلس بهذا الطلب، يثبت أن المجلس يتصرف تماما وفق السيناريو الذي كتبه له السنوار وخامنئي"، على قولها.

  ( الأناضول)

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