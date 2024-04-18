أردوغان: يجب التوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار بغزة

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، على ضرورة عدم إتاحة الفرصة لإسرائيل في محاولاتها خلط الأجندة وإخفاء همجيتها في غزة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك للرئيس أردوغان، مع نظيرته التنزانية سامية صولحو حسن، في العاصمة أنقرة.

وقال أردوغان: "واحدة من أكبر المجازر في القرن الماضي مستمرة في غزة منذ 195 يومًا ويجب علينا بذل المزيد من الجهود لوقف تلك المجازر".

وتابع "رأينا أن الدول الغربية يمكنها الاعتراض بصوت واحد ضد الرد الإيراني، ويتعين على الجهات الفاعلة نفسها أن تقول الآن لإسرائيل بصوت واحد: توقفي".

وشدد أردوغان، على ضرورة التوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة واتخاذ خطوات فورية بعد ذلك لتنفيذ حل الدولتين.

( الأناضول)