في بلدٍ أفريقي.. تحطّم مروحية عسكرية على متنها قائد جيش

Advertisement

تحطّمت مروحية عسكرية في غرب كينيا، اليوم الخميس، وعلى متنها مسؤولون عسكريون يتقدّمهم قائد الجيش الجنرال فرانسيس أوموندي أوغولا، وفق ما أفاد مصدر في الشرطة وكالة فرانس برس.وقال دبلوماسي ومصدر مقرب من الحكومة الكينية إن قائد الجيش الكيني الجنرال فرنسيس أوغولا كان من بين الركاب الذين قتلوا عندما تحطمت مروحية في غرب البلاد اليوم الخميس.وأوضح ضابط رفيع في الشرطة الوطنية أنّ "النيران اندلعت في المروحية بعيد تحطّمها، وكان على متنها أكثر من عشر قادة رفيعي المستوى، من بينهم الجنرال أوغولا".وأشار إلى أن هؤلاء "كانوا في مهمة أمنية لأن جنود قوات الدفاع الكينية منتشرون" في المنطقة حيث تنشط عصابات من قطاع الطرق.وكانت الرئاسة الكينية أعلنت في وقت سابق أنّ الرئيس وليام روتو دعا إلى "اجتماع طارئ" لمجلس الأمن الوطني في أعقاب تحطم مروحية عسكرية في مقاطعة إيلجيو-ماراكويت شمال غرب نيروبي. (سكاي نيوز عربية)