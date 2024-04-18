نتنياهو: تل أبيب تواجه "خطرا وجوديا"

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، إن الانقسام الداخلي يجب أن يختفي، مدعيا أن تل أبيب تواجه "خطرا وجوديا".

جاء ذلك خلال كلمة أمام منتدى لجهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد" في تل أبيب.

وأضاف نتنياهو أن "الانقسام الداخلي يجب أن يختفي الآن، لأننا في خطر وجودي".

وتابع: "عندما يكون هناك خطر وجودي نوحد القوى ولا نفرقها".

وأشار إلى التزام تل أبيب "بهزيمة المحور الإرهابي في غزة، وتحرير المحتجزين، وصد التهديد الشامل الذي تمثله إيران".

واعتبر أن "هذه مهام كبيرة للغاية وتتطلب شيئين: التصميم والوحدة".

( الأناضول)