Advertisement

عربي-دولي

نتنياهو: تل أبيب تواجه "خطرا وجوديا"

Lebanon 24
18-04-2024 | 14:15
A-
A+
Doc-P-1189040-638490699543192974.jpg
Doc-P-1189040-638490699543192974.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، إن الانقسام الداخلي يجب أن يختفي، مدعيا أن تل أبيب تواجه "خطرا وجوديا".

 جاء ذلك خلال كلمة أمام منتدى لجهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد" في تل أبيب.

 وأضاف نتنياهو أن "الانقسام الداخلي يجب أن يختفي الآن، لأننا في خطر وجودي".

 وتابع: "عندما يكون هناك خطر وجودي نوحد القوى ولا نفرقها".

 وأشار إلى التزام تل أبيب "بهزيمة المحور الإرهابي في غزة، وتحرير المحتجزين، وصد التهديد الشامل الذي تمثله إيران".

واعتبر أن "هذه مهام كبيرة للغاية وتتطلب شيئين: التصميم والوحدة".

( الأناضول)
Advertisement
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:30 | 2024-04-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:49 | 2024-04-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:40 | 2024-04-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:10 | 2024-04-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:10 | 2024-04-18 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
19:29 | 2024-04-18
18:59 | 2024-04-18
18:45 | 2024-04-18
18:02 | 2024-04-18
17:41 | 2024-04-18
16:55 | 2024-04-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24