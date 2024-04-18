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عربي-دولي

منازل دُمّرت... فيديو يرصد الأضرار بعد الزلزال الذي ضرب تركيا هذا المساء

Lebanon 24
18-04-2024 | 13:56
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أفادت "روسيا اليوم"، أنّ بعض المنازل الريفية في ولاية توكات شمالي تركيا انهارت عقب زلزال قوتّه 5.6 على مقياس ريختر ضرب المنطقة.

وذكرت أن مركز الزلزال يقع في منطقة سولوساراي.

وأشارت إلى أن السلطات التركية قالت إنه لم يتم التبليغ بعد عن خسائر بشرية.
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وتعرّضت 5 منازل لأضرار كبيرة، كما انهارت منارات بعض المساجد القديمة.

وأوضحت "روسيا اليوم"، أن سكان كل من ولايات توكات، وسامسون، ويوزغات، وتشانكيري، وتشوروم، شمال وشمال شرقي تركيا، شعروا بالزلزال. (روسيا اليوم)

 
 
 
 
 
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