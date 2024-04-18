الأرجنتين تطلب الشراكة مع الناتو

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تقدمت الأرجنتين بطلب للحصول على صفة الشريك الدولي لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، على ما أعلن وزير الدفاع لويس بيتري.وكتب بيتري على صفحته على منصة "أكس": "لقد سلمت إلى نائب الأمين العام لحلف الناتو ميرسيا جيوانا خطاب نوايا يعبر عن طلب الأرجنتين لتصبح شريكًا دوليا لهذه المنظمة".وعقب اجتماعه بغويانا، قال وزير الدفاع الأرجنتيني:"سنواصل العمل على إعادة بناء العلاقات التي ستمكننا من تحديث وتدريب قواتنا وفقا لمعايير حلف شمال الأطلسي".وكانت الأرجنتين قد أرسلت طائرتين هليكوبتر من طراز Mi-171E تم استلامهما أصلاً من روسيا إلى أوكرانيا بعد موافقة الرئيس خافيير مايلي.وجاءت الخطوة في الوقت الذي أعرب فيه الرئيس الأرجنتيني خافيير مايلي عن اهتمامه بإعطاء الأولوية للتحالفات مع "الدول التي تدافع عن الحرية"، مستشهدا بالولايات المتحدة وإسرائيل وأوكرانيا، وفقا لتقرير لصحيفة فايننشال تايمز.وتم استخدام المروحيتين Mi-171E، H-94 وH-95، من قبل القوات الجوية الأرجنتينية كقدرات دعم لعملياتها في القارة القطبية الجنوبية الأرجنتينية. (سكاي نيوز عربية)