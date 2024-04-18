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مئات الإسرائيليين يتظاهرون للمطالبة بصفقة تبادل أسرى

Lebanon 24
18-04-2024 | 15:00
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نظم إسرائيليون تظاهرة جديدة في مدينة تل أبيب، الخميس، للمطالبة بإبرام صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس، وفق إعلام عبري.

 وقالت صحيفة "إسرائيل اليوم" (خاصة) إن مئات الإسرائيليين تظاهروا بتل أبيب، وتوجهوا للاعتصام أمام مقر وزارة الدفاع للمطالبة بإبرام صفقة تبادل أسرى مع حماس.

 وأغلق المتظاهرون شارع "بيغن" المتاخم لمقر وزارة الدفاع للضغط على الحكومة من أجل إبرام صفقة تبادل تؤدي إلى إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين في غزة، وفق المصدر ذاته.

 وتأتي هذه التظاهرة ضمن تحركات مماثلة نظمها ذوو الأسرى الإسرائيليين في غزة، وتتزامن مع اجتماع مرتقب لحكومة الحرب الإسرائيلية، مساء الخميس، لبحث سبل التوصل إلى صفقة تبادل ووقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي تشن عليه حربا شاملة للشهر السابع على التوالي.

 وسيكون هذا هو الاجتماع الأول لبحث الملف، منذ أن أعلنت إسرائيل، الأحد الماضي، أن حماس رفضت مقترحا لاتفاق قُدم إليها.

( الأناضول)
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