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فرنسا تحظر مؤتمرا للمعارضة حول فلسطين

Lebanon 24
18-04-2024 | 15:30
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حظرت السلطات الفرنسية مؤتمرا لزعيم المعارضة اليسارية جان لوك ميلينشون، بشأن فلسطين في مدينة ليل شمال البلاد.

 وعبر منشور في منصة إكس، ذكرت رئيسة المجموعة البرلمانية لحزب "فرنسا الأبية" ماتيلد بانوت، أن سلطات إقليم الشمال حظرت تنظيم المؤتمر في قاعة بمدينة ليل.

 وأضافت أن إلغاء حدث عام تشارك فيه المعارضة أمر غير مسبوق في الديمقراطية الفرنسية، مشددة على أن ذلك "لن يمنعنا من الدفاع عن أفكارنا".

 وأشارت إلى أنه من المرتقب أن يلقي ميلينشون كلمة مساء الخميس في ساحة فانهويناكر بمدينة ليل في هذا الإطار.

 جدير بالذكر أن جامعة ليل ألغت الأربعاء مؤتمرا لميلينشون بشأن فلسطين داخل الجامعة، بدعوى زيادة التوتر بين إيران وإسرائيل.

( الأناضول)
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