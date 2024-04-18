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عربي-دولي

مساهمة سعودية بنحو 5 ملايين دولار لمعالجة سوء التغذية في اليمن

Lebanon 24
18-04-2024 | 16:35
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أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، الخميس، أنه تلقى دعما من السعودية مقداره 4.85 ملايين دولار، لمعالجة سوء التغذية بين الأطفال والنساء الحوامل باليمن.

وقال إن "برنامج الأغذية العالمي في اليمن تلقى منحة جديدة من السعودية بقيمة 4.85 ملايين دولار لمعالجة سوء التغذية الحاد بين الأطفال دون سن الخامسة والنساء الحوامل والمرضعات".

وأوضح في بيان، أنه "سيستفيد من هذا الدعم 86 ألفا و985 شخصا من الفئات الضعيفة في 11 محافظة يمنية".

وهذه المحافظات هي "أبين وعدن والضالع ولحج (جنوب)، وحضرموت وشبوة وسقطرى والمهرة (جنوب شرق)، والحديدة (غرب)، وتعز (جنوب غرب)، ومأرب (شمال)"، بحسب البيان.

( الأناضول) 

 

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