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تمّ دفنهم بمقبرتين.. انتشال جثامين 30 فلسطينياً استشهدوا في مجمع الشفاء

Lebanon 24
18-04-2024 | 16:55
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انتشلت الطواقم الحكومية الفلسطينية جثامين 30 فلسطينياً، قُتلوا على يد الجيش الإسرائيلي، خلال عمليته العسكرية الأخيرة في مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في بيان، إن الطواقم الحكومية المختصة استطاعت انتشال الجثامين المدفونين بمقبرتين، إحداها أمام قسم الطوارئ، والأخرى أمام قسم الكلى في مجمع الشفاء.
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وأوضح البيان، أن اكتشاف الجثامين جرى بعد عدة أيام من عمل الطواقم في البحث عن الجثامين التي أخفاها الجيش الإسرائيلي في زوايا مجمع الشفاء، وتحت بقايا ركامه وأنقاضه. 

وأضاف، أن الطواقم تمكنت من التعرف وتحديد جثمان 12 شهيدا، فيما لم يتم التعرف على البقية.
وأشار إلى وجود جثامين لنساء ومسنين وجرحى، تم تكبيل أيدي بعضهم وتجريدهم من ملابسهم. (24.ae)
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