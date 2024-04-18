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فيتو أميركي ضدّ عضوية فلسطين في الأمم المتحدة

Lebanon 24
18-04-2024 | 17:41
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استخدمت الولايات المتحدة في مجلس الأمن الدولي الخميس حقّ النقض لمنع صدور قرار يفتح الباب أمام منح دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
ومشروع القرار الذي قدّمته الجزائر والذي يوصي الجمعية العامة بقبول دولة فلسطين عضواً في الأمم المتّحدة أيّده 12 عضواً وعارضته الولايات المتّحدة وامتنع عن التصويت عليه العضوان الباقيان.
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