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غوتيريش: أثر إجراءات إسرائيل حول مساعدات غزة محدود أو معدوم

Lebanon 24
18-04-2024 | 18:02
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قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن التزام إسرائيل بتحسين وصول المساعدات إلى قطاع غزة أثره كان محدوداً ومعدوماً أحياناً، وذلك في الوقت الذي يضغط فيه لتحقيق تقدم عاجل وهام وقابل للقياس لتجنب المجاعة.
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وقال غوتيريش لمجلس الأمن: "لتجنب المجاعة الوشيكة والمزيد من الوفيات التي يمكن تجنبها والناجمة عن أمراض، نحتاج إلى قفزة في كميات المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في غزة. الغذاء ضروري، وكذلك المياه النظيفة والصرف الصحي والرعاية الصحية".
وأكد أن "ما يبدو أنه تقدّم في إحدى المناطق غالبا ما يتم إلغاء أثره بسبب التأخير والقيود في أماكن أخرى".
وأضاف: "على سبيل المثال، فإنه على الرغم من أن السلطات الإسرائيلية تسمح بمزيد من قوافل المساعدات، فإن التصاريح غالباً ما تصدر عندما يكون الوقت متأخراً أكثر من اللازم خلال اليوم لتسليم المساعدات والعودة بأمان.. لذا فإن التأثير محدود، ومعدوم في بعض الأحيان".
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